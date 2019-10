Margot haalt zilver op Vlaamse PhD Cup met haar onderzoek naar jongeren met depressieve gevoelens EDLL

08 oktober 2019

17u07 0 Rotselaar Onderzoekster Margot Bastin behaalde de tweede plaats bij de Vlaamse PhD Cup. De Rotselaarse is doctor in de psychologie aan de KU Leuven en voert onderzoek naar jongeren met depressieve gevoelens.

Acht jonge onderzoekers hebben in BOZAR gestreden voor de Vlaamse PhD Cup. Dat is een wedstrijd waarin jonge onderzoekers uitgedaagd worden om de kern van hun jarenlang doctoraatsonderzoek uit te leggen in een heldere presentatie van slechts drie minuten. Hiervoor kregen ze een vierdaagse mediatraining. Een straffe prestatie voor Margot, want ze behaalde de zilveren medaille. De Rotselaarse heeft haar doctoraatsstudie gewijd aan jongeren met depressieve gevoelens. In haar werk onderstreept ze het belang van praten over problemen, maar waarschuwt ze voor het gevaar dat jongeren gaan vervallen in samen piekeren zonder verder te komen in het probleem.

Beloning voor hard werk

“Ik ben ontzettend blij met het resultaat. In het begin ben je gewoon al enthousiast dat je uit 73 mensen gekozen wordt om deel te nemen en dan sta je plots op die tweede plaats. Ik had het niet verwacht, maar het is een beloning voor het harde werk”, aldus Margot. “De trofee krijgt alvast een speciale plaats op mijn bureau op het werk”, voegt Margot nog toe.

“Jaarlijks worden in Vlaanderen zo’n 1.800 doctoraten afgewerkt, maar slechts eens klein deel daarvan geraakt bij het grote publiek. Daar willen wij met de Vlaamse PhD Cup verandering in helpen brengen”, aldus organisator Arnaud Zonderman.