Man overvalt tankstation met hakbijl: politie staakt achtervolging omdat verdachte begint te spookrijden Joris Smets

16 maart 2020

Afgelopen vrijdag heeft een man het tankstation op de E314 in Rotselaar overvallen. Hij bedreigde de bediende met een hakbijl. De federale wegpolitie zat de man, die wegvluchtte op een motorfiets, op de hielen, maar moest de achtervolging staken.

Op vrijdag 13 maart overviel een gewapende en gemaskerde man het tankstation in de rijrichting Lummen aan de E314 in Rotselaar. De overvaller parkeerde zijn motorfiets aan de benzinepompen en drong de shop binnen. Hij was gewapend met een soort van hakbijl. De man eiste in het Frans het geld uit de kassa en bedreigde de bediende met de bijl. Toen de bediende hem niet snel genoeg hielp, sprong de overvaller met zijn knieën op de toog en haalde het geld zelf uit de kassa. Hij maakte zo’n 600 euro buit.

Spookrijden

De overvaller scheurde weg met zijn motorfiets, maar werd op de hielen gezeten door de opgeroepen politiediensten. De federale wegpolitie slaagde er in de verdachte te achtervolgen op de E314, de Mechelsesteenweg en de E40. De motorrijder vertoonde zeer verkeersonveilig gedrag en begon te spookrijden op de afrit Sterrebeek van de E40. Toen hij spookrijdend zijn weg richting Brussel over de E40 vervolgde, moest de wegpolitie de achtervolging staken.

FGP Leuven zal de zaak verder onderzoeken en kijkt na of er gelijkenissen zijn met gelijkaardige feiten de afgelopen weken in het Brusselse.