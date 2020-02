Man krijgt veertig maanden cel voor geweld met ijzeren staaf EDLL

27 februari 2020

16u04 0 Rotselaar Andries W. is door de correctionele rechtbank van Leuven veroordeeld tot veertig maanden cel. De man wilde niet terugkeren naar de gevangenis en vroeg zijn ‘vaderfiguur’ uit Werchter om hem naar Nederland te brengen. Toen die weigerde hulp te bieden, diende Andries W. onder meer verschillende slagen toe met een ijzeren staaf.

Andries W. ging in april 2018 onverwacht op bezoek bij een koppel in Werchter. Hij kende het koppel al geruime tijd goed en bekijkt de man des huizes als een ‘vaderfiguur’. Andries W. had de voorwaarden voor zijn beperkte opsluiting niet nageleefd en vreesde een gedwongen terugkeer naar de gevangenis. De man werd in het verleden al veroordeeld voor diefstal, agressie en poging tot doodslag. Andries W. wilde dat zijn ‘vaderfiguur’ hem naar Nederland bracht.

Toen het slachtoffer hem weigerde hulp te bieden bij zijn vluchtplan, liep Andries W. met een reservesleutel naar de auto. Zijn ‘vaderfiguur’ trok hem uit de auto, waarna de beklaagde agressief werd. Hij trok de brievenbuis uit de grond, beschadigde omheining en stootte de bromfiets van de buren omver. Vervolgens haalde Andries W. met een ijzeren staaf uit en gaf hij het slachtoffer meerdere klappen. Toen de vrouw van het slachtoffer wilde tussenkomen, kreeg ook zij slagen. De correctionele rechtbank van Leuven heeft de man voor deze feiten nu veroordeeld tot veertig maanden cel. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding van 3.500 euro.