Man bezondigt zich opnieuw aan feiten van belaging KAR

09 maart 2020

13u13 0 Rotselaar De Leuvense strafrechter heeft een man opschorting van straf gegeven voor feiten van belaging.

De slachtoffers van J.W. waren zijn ex, haar nieuwe partner en haar moeder in Rotselaar. W. ontkende de belaging niet en gaf ook toe regelmatig alcohol te consumeren. De man stuurde onder andere brieven naar de buren van zijn voormalige partner om hen te ‘waarschuwen’. Hij bestookte de slachtoffers eveneens met mails en verschillende berichten. De man zag zijn drankgebruik zelf niet als problematisch. Volgens het openbaar ministerie was het dat wel. Om dat uit te klaren, beval de rechter eerst een maatschappelijke enquête naar de levensomstandigheden van de man. Hij werd eerder door het Brusselse hof van beroep veroordeeld voor gelijkaardige feiten. W. kreeg uiteindelijk de gunst van de probatie-opschorting onder vijf voorwaarden. Zo moet hij onder meer een cursus ‘dader-in-zicht’ volgen en zijn job behouden. Aan de burgerlijke partijen moet hij een symbolische euro schadevergoeding.