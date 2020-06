Man (77) maakt dodelijke val door dak in Werchter Joris Smets

09 juni 2020

20u46 0 Rotselaar In Werchter is maandag een tragisch ongeluk gebeurd. Frans De Bie (77) zakte thuis door het dak van zijn veranda en hij kwam dodelijk ten val. De weduwnaar laat vier kinderen na.

De 77-jarige Frans De Bie werd maandagvoormiddag dood aangetroffen bij zijn thuis in de Mettenstraat door zijn schoonbroer die op bezoek kwam. De exacte omstandigheden hoe de man door het dak is gezakt zijn niet duidelijk, maar het Leuvense parket bevestigt dat het om een tragisch ongeval gaat en sluit kwaad opzet uit.

Frans De Bie was een mijnwerker op rust en gepensioneerd als buschauffeur. Hij was wielerfanaat en een graag gezien persoon in de buurt. Een buurvrouw beschrijft hem als een heel sympathieke man, altijd begaan met iedereen en iemand waar je altijd bij terecht kon. Frans laat vier kinderen na.