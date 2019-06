Louche kredietmakelaar vrij onder voorwaarden Kim Aerts

12 juni 2019

15u56 0 Rotselaar De malafide kredietverstrekker Kris B. (55) uit Rotselaar is vrij onder voorwaarden. Dat heeft de Leuvense raadkamer beslist.

“Hij mag andere andere geen contact meer hebben met de andere verdachten”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. De kredietmakelaar werd een goede maand geleden in de boeien geslagen omdat het gerecht hem ervan verdenkt aan het hoofd te staan van een criminele organisatie. De vijftiger zou zich zo bezondigd hebben aan tientallen feiten van oplichting. B. benaderde telkens goedgelovige mensen die financieel aan de grond zaten en geen uitweg meer zagen. Zo kocht hij met zijn bedrijf Immovite hun huizen op voor een spotprijsje met de belofte dat ze later hun woning voor een laag bedrag konden terugkopen. In werkelijkheid waren de slachtoffers hun huis kwijt en moesten ze bovenop huur betalen aan B. om in hun huis te kunnen blijven wonen. Er zijn gedupeerden over heel het het land. Volgens het Leuvense parket zijn er momenteel een tiental slachtoffers bekend, maar dat aantal kan nog oplopen. De bevriende notaris Jan D. uit Werchter waar B. mee onder een hoedje speelde, werd ook opgepakt maar vrijgelaten onder voorwaarden. Net als twee medewerkers van B. uit het Waasland. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij alle drie vielen speurders vorige maand binnen voor een huiszoeking.