Longin Service innoveert met milieuvriendelijk machinepark:“We nemen ook het Limburgse RioolExpert over” Bart Mertens

21 december 2019

15u00 5 Rotselaar Longin Service, het reinigingsbedrijf van racepiloot Bert Longin, investeert in vier nieuwe machines voor industrie en openbare werken. Het bedrijf neemt daarnaast het Limburgse RioolExpert over. “De nieuwe machines blinken uit in milieuvriendelijkheid”, zegt zaakvoerder Bert Longin.

Innovatie, dat is waar Longin Service voor staat. Het bedrijf maakt die reputatie opnieuw waar met de investering in vier nieuwe machines. “De Urban Combi, Kolkenzuiger Lagran, Combinwagen Lagran en Servicewagen Rionet zijn stuk voor stuk milieuvriendelijk”, legt zaakvoerder Bert Longin uit. “Zo zijn de machines uitgerust met een intelligent sturingssysteem dat weet hoeveel kracht het moet leveren voor een bepaalde klus. Zo wordt er niet te weinig maar vooral ook niet te veel kracht gebruikt. Dat resulteert ook in een lager brandstofverbruik. Daarnaast zijn de pompen geluidsarm waardoor er geen overlast is voor de omgeving. We vinden het belangrijk om als bedrijf te blijven inzetten op innovatie om onze dienstverlening te optimaliseren. Het nieuwe jaar ingaan met deze nieuwe machines is dan ook de kers op de taart.”

Longin Service kocht ook het Limburgse bedrijf RioolExpert op. “Het doel is ook daar de kennis en het vakmanschap van Longin Service te verspreiden. En hoewel Longin Service een Vlaams bedrijf is, hebben we niet alleen een Vlaamse milieuvergunning maar ook een Brusselse en Waalse. Zo zijn we inzetbaar in het hele land”, besluit Bert Longin.