Leerlingen van VBS De Klinker geven fluo aan wintercampagne FLITS EDLL

22 november 2019

14u50 0 Rotselaar Vrije Basisschool De Klinker uit Rotselaar doet mee aan de actie FLITS. De bedoeling is om ouders en kinderen te stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan. En dat met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid.

FLITS is een wintercampagne van het Octopusplan, een deelwerking van de Voetgangersbeweging vzw. De campagne roept op tot verantwoordelijk verkeersgedrag in de winterperiode en wil duurzame mobiliteit stimuleren. Om de actie meer in de aandacht te brengen, hebben de leerlingen van het vijfde leerjaar van Vrije Basisschool De Klinker een dansje bedacht op het liedje ‘Helm op Fluo top’. Daarom kwamen de leerlingen kwamen met opvallende fluo-kledij naar school. Zo willen ze andere kinderen sensibiliseren om fluohesjes en fietshelmen te dragen op de weg van en naar school.