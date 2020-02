Leerling wil als ‘school shooter’ naar carnavalsfeestje, en mag het prompt uitleggen bij de politie EDLL/JSL

21 februari 2020

18u35 3

Een 18-jarige leerling van het Montfortcollege in Rotselaar is vanochtend opgepakt door de politie. “Er is vanmorgen een tussenkomst geweest van de politiezone BRT. Die zijn naar de betrokken school gegaan omdat er medeleerlingen ongerust waren over een aantal uitlatingen in een chat-groep. In het kader van carnaval was men in die chat-groep aan het afspreken hoe men zich zou verkleden. Die leerling zou als ‘school-shooter’ gaan”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. De politie voerde een huiszoeking bij de jongeman, maar daar werd niets gevonden. De Leuvenaar werd vervolgens verhoord. “De jongen geeft aan dat het moest gekaderd worden in dat carnavalsvoornemen en dat er geen bedoeling was om dergelijke feiten uit te voeren”, aldus het parket. De jongeman is intussen terug thuis. Het Montfortcollege wenste niet verder te reageren.