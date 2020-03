Laatste fase voor rioleringswerken in drie straten KAR

14 maart 2020

16u03 2

De laatste funderingslagen in de Vrijheidsstraat, Kapoenstraat en Walenstraat op de grens tussen Rotselaar en Haacht worden aangebracht. Aquafin heeft in de drie straten gescheiden riolering gelegd. Volgende week volgt de aanleg van de onderlaag asfalt. Door het slechte weer hebben die werken vertraging opgelopen. Bewoners houden er best rekening mee dat door de asfalteringswerken volgende week de woning niet bereikbaar zal zijn met de auto. Het project verloopt in zeven fases. De Wijgmaalsesteenweg, van Waterstraat tot Puttebosstraat, en Hambosstraat, van Waterstraat tot Kapelleweg, komen als laatste aan de beurt voor gescheiden riolering. In het beste geval zijn die werken eind dit jaar achter de rug. Na de uitvoering van het project wordt het afvalwater van ongeveer 3.100 inwoners bijkomend gezuiverd.