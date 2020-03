Koekjesmerk LU verandert voor het eerst babygezicht op verpakkingen: Emilio (1,5) en Sofia (10 maanden) zijn de nieuwe gezichtjes van Vitabis en Betterfood Esther De Leebeeck

03 maart 2020

13u28 10 Rotselaar Het koekjesmerk LU pakt voor het eerst uit met gloednieuwe gezichtjes op hun nostalgische verpakkingen. Emilio (1,5) uit Marke en Sofia (10 maanden) uit Grobbendonk werden uit 12.000 inzendingen gekozen om te schitteren op de koekjesdozen van Vitabis en Betterfood. De twee kleintjes hadden vandaag hun allereerste fotoshoot in Werchter.

Vitabis of Betterfood-koekjes: ze roepen wellicht nostalgische herinneringen op. Heerlijk om te pletten tussen fruitpap of als tussendoortje op de speelplaats. Maar wie over een achttal weken in de winkel op zoek gaat naar Vitabis en Betterfood-koekjes van LU zal twee nieuwe gezichtjes spotten op de verpakkingen.

Nieuwe dynamiek

Al minstens 20 jaar staat dezelfde baby op de huidige koekjesdozen. Althans zo ver gaan de archieven. Van de huidige baby’s zijn er geen enkele gegevens te vinden en is het dan ook raden naar een naam. “Het werd stilaan tijd om te veranderen, want de huidige verpakkingen zijn verouderd. De doelgroep van babykoeken verandert ook om de twee jaar, dus we willen er wat nieuwe dynamiek in brengen. Met de nieuwe gezichtjes is de opvolging in de toekomst alleszins verzekerd”, zegt Sam Gyselen van LU. “Daarnaast gaan Betterfood en Vitabis in de toekomst deel uitmaken van ons groter kindermerk Lulu”, aldus Sam.

Vitabis

Uit maar liefst 12.000 foto-inzendingen heeft een team van twaalf personen de twee kleine spruitjes Emilio (1,5) uit Marke en Sofia (10 maanden) uit Grobbendonk geselecteerd. Zij worden de nieuwe gezichtjes van de babykoekjes van LU. “Emilio en Sofia sprongen er gevoelsmatig meteen uit”, zegt Sam. Vandaag hadden de twee kleintjes hun allereerste fotoshoot bij fotograaf Wim Vanderwegen in Werchter. Emilio is het trotste gezichtje van Vitabis. “Een vriendin van mij had ons getagd op Facebook. Ik dacht: waarom ook niet? Het is super leuk nieuws dat Emilio is gekozen! Hij houdt ook van de camera. Dat wordt veel koekjes kopen...”, zegt mama Laetitia fier.

Betterfood

De kleine Sofia vertegenwoordigt dan weer de Betterfood-koekjes. Dat zijn koekjes voor kindjes van zes maanden tot een jaar oud. “Ik had de wedstrijd ook op Facebook gezien en heel wat vrienden hadden mij er in getagd met de boodschap: dat is iets voor Sofia!”, zegt mama Melissa. “Het is natuurlijk fantastisch dat ze echt het nieuwe gezichtje wordt. Als je een gsm bovenhaalt, dan begint Sofia onmiddellijk te lachen. Ze kan smoelen trekken en houdt van de camera. Ik heb een sterk vermoeden dat de koekjes in de winkel gaan leeggekocht worden”, aldus de trotse ouders Melissa en Jens.

De nieuwe foto’s zijn alvast een groot succes. “Koekjes zijn toch echt tekens van liefde hé”, klinkt het nog. Emilio en Sofia blijven voor maximaal vijf jaar op de verpakkingen staan. Hieronder enkele sfeerfoto’s van hun allereerste fotoshoot.