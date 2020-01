Knip Kerkebroekstraat definitief goedgekeurd

EDLL

11 januari 2020

17u01 0 Rotselaar Het gemeentebestuur van Rotselaar heeft vorig jaar in september beslist een knip te plaatsen in de Kerkebroekstraat. Dit als proefopstelling om sluipverkeer tegen te gaan en te zorgen voor een veiligere fietsomgeving in de buurt. Die maatregel werd nu definitief goedgekeurd. Al zorgt de knip wel voor wrevel bij enkele ondernemers van het Wingepark.

Vorige zomer werden er in Rotselaar verschillende straten omgevormd tot fietsstraat. Met de uitbreiding van fietsstraten wil de gemeente inwoners stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets en fietsers een veilige plek geven op de weg. Een van die straten is de Kerkebroekstraat. De straat grenst aan het Wingepark en zorgt voor een verbinding tussen de Aarschotsesteenweg en de Holsbeeksebaan en dit via de scouts van Wezemaal, de woonwijk Rigessel en de tennis van Wezemaal. Maar de straat wordt al geruime tijd gebruikt door autoverkeer dat zo het Wingepark en de E314 wil bereiken.

Knip is definitief

Naar aanleiding van verschillende meldingen van onveilige verkeerssituaties in de Kerkebroekstraat en een positieve proefopstelling, heeft het gemeentebestuur beslist om de knip definitief te behouden. De paaltjes aan het brugje, dat verbinding maakt met het Wingepark, blijven dus staan. “De smalle landweg is niet geschikt om het vele sluipverkeer te verwerken en zorgt voor een onveilige situatie voor fietsers en het verkeer in het Wingepark”, stelt burgemeester Jelle Wouters (CD&V). “De beslissing werd goedgekeurd op de gemeenterad. Fietsveiligheid staat voorop”, aldus de burgemeester.

Wrevel bij ondernemers Wingepark

Maar die beslissing zorgt voor wrevel bij enkele mensen en ondernemers uit het Wingepark. Er werd een petitie tegen de knip opgestart en die werd door zo'n 146 mensen ondertekend. “Volgens ons zijn de mensen die de straat gebruiken bestuurders die meestal op het Wingepark zelf moeten zijn, zodat het eerder bestemmingsverkeer is en geen sluipverkeer. De knip zorgt ervoor dat de wachttijden op de Aarschotsesteenweg gevoelig verhogen en creëert volgens ons net meer onveiligheid", zegt Steven Arrazola de Oñate, zaakvoerder van Ardeon uit het Wingepark en tevens voortrekker van de petitie. “Onze klanten en werknemers moeten nu helemaal tot aan het rondpunt aan het Montfortcollege rijden en daar staat het verkeer op spitsuren helemaal stil. Sinds de invoering van de knip zijn er opeens gevoelig meer ongevallen gebeurd aan het rondpunt. We zijn dus tegen de knip, maar kunnen ons bijvoorbeeld wel vinden in een trajectcontrole”, aldus Steven.

Herinrichting Wingepark

Volgens de zaakvoerder zijn de ondernemers van het Wingepark vragende partij voor fiets- en voetpaden in het industrieterrein. “Het is daar levensgevaarlijk voor fietsers. Je kan als fietser aan de Kerkebroekstraat de Aarschotsesteenweg trouwens niet veilig oversteken, want er is geen oversteekplaats voorzien. Wij stellen voor om de fietsers de Rigessel te laten nemen, waar er wel veilig kan worden overgestoken”, zegt Steven. De gemeente liet intussen weten dat ze een studie voor de herinrichting van het Wingepark start, waarin onder meer fiets- en voetpaden worden bekeken.

Maar het is alleszins duidelijk dat de knip er blijft. “We hebben sinds de definitieve beslissing al heel wat positieve reacties ontvangen van inwoners, de scouts van Wezemaal en ouders van leerlingen uit het Montfortcollege. Dat gaat over meer dan 146 mensen. De Kerkebroekstraat wordt frequent gebruikt door fietsers, zowel voor woon-werk-verkeer als recreatief fietsverkeer, dus de veiligheid daar garanderen blijft voor ons prioritair”, besluit de burgemeester.