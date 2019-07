Kluis en handtassen gestolen KAR/EDLL

12 juli 2019

16u50 0

In de Beatrijslaan in Rotselaar is donderdag tweemaal ingebroken geweest. Agenten van de politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) kwamen ‘s nachts ter plekke, maar konden niemand meer aantreffen. In het buurtonderzoek dat volgde, kwam nog een tweede inbraak aan het licht. De slachtoffers bleken op vakantie te zijn. Er werd een kluis gestolen. Bij de andere inbraak verdwenen er handtassen.