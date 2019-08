Kind loopt zware brandwonden op door waterpijp aan meer van Rotselaar: “Breng geen ontvlambare producten mee” Bart Mertens

25 augustus 2019

18u30 2 Rotselaar In domein Ter Heide – beter bekend als de plas of het meer van Rotselaar – is zondagnamiddag een kind zwaar verbrand geraakt. Een familielid wou een waterpijp aansteken met bio-ethanol, maar de vlam sloeg over op het kind. Het slachtoffertje werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. “Het is niet verstandig om ontvlambare producten mee te brengen”, reageert burgemeester Jelle Wouters (CD&V).

Een drukke zonovergoten namiddag in domein Ter Heide is verstoord door een klein drama. Een kind liep zware brandwonden op bij een ongeval met een waterpijp. Een familie was naar de plas afgezakt en iemand uit het gezelschap wou een waterpijp aansteken met bio-ethanol. Dat liep mis en de vlam sloeg over op het kind.

Meteen brak er lichte paniek uit bij de familie en in de nabije omgeving. De redders reageerden echter koelbloedig en trommelden meteen de hulpdiensten op. Medische hulp was snel ter plaatse om het kind de eerste zorgen toe te dienen. Het jonge slachtoffer werd vervolgens met ernstige brandwonden overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Het kind zou niet in levensgevaar verkeren. De politie kwam ook ter plaatse en is een onderzoek begonnen naar het ongeval met de waterpijp. Hoe het ongeval kon gebeuren, is momenteel nog niet helemaal duidelijk.

Oproep

Burgemeester Jelle Wouters (CD&V) roept alvast op om geen ontvlambare producten mee te nemen naar de ligweide in domein Ter Heide. “Het is onverstandig om zulke producten mee te nemen naar een ligweide waar veel volk is”, klinkt het. “Bij hogere temperaturen is er altijd een gevaar met ontvlambare producten en dat is helaas nog maar eens gebleken. Ik roep op om dergelijke producten niet meer mee te brengen naar de ligweide. Ik ben wel blij dat de redders heel goed en heel snel hebben gereageerd na het ongeval met de waterpijp.”