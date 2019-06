Kermisweekend in Rotselaar EDLL

11 juni 2019

16u11 0 Rotselaar Komend weekend is het kermis in Rotselaar-centrum. Naast de traditionele kermisattracties voorziet het kermiscomité van Rotselaar opnieuw een uitgebreid kermisprogramma met tal van activiteiten voor jong en oud.

Het kermisweekend start vrijdagavond met de officiële opening van de markt en kermis met de Rotselaarse Reuzen. Op zaterdag is er de kampioenenviering en ’s avonds zorgt de Vlaamse vedettenparade met klinkende namen als Wendy Van Wanten en John Leo (The Voice Senior 2018) voor een muzikale show. Zondag staat weer volledig in teken van de oldtimer tractorshow.

Het kermisweekend in Rotselaar-centrum is een initiatief van kermiscomité Rotselaar-centrum, samen met verenigingen van Rotselaar en met de actieve steun van de gemeente Rotselaar, de plaatselijke handelaars, sponsors en marktkramers.