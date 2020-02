Kamperen tijdens TW Classic, niet na Werchter Boutique Kim Aerts

15 februari 2020

16u40 0 Rotselaar Tijdens het festivalweekend van 20 en 21 juni in Werchter kunnen festivalgangers op zondag tijdens TW Classic hun tentje opslaan op The Hive My Space. Tijdens Werchter Boutique op zaterdag wordt die mogelijkheid niet aangeboden.

Volgens de organisatie is de vraag om te overnachten na Werchter Boutiqie niet zo groot. “De voorbije jaren kregen we best vaak de vraag van TW Classic-bezoekers of ze op de festivalcamping zouden kunnen verblijven. Bij Werchter Boutique is de vraag er niet”, legt Nele Bigaré van Live Nation uit. “Vorig jaar werd de camping voor het eerst ingericht na TW Classic en dat is positief beoordeeld. Het aanbod voor dit jaar is gefinetuned met ook een lodge-pakket.” Kamperen op The Hive My Space kan vanaf 45 euro (inclusief servicekosten) voor twee personen en exclusief huur tent. Wie een verblijf inclusief huur van reeds opgestelde tent wenst te boeken, kan dat vanaf 60 euro (inclusief servicekosten). Camping The Hive My Space opent op zondag 21 juni om 10 uur en sluit op maandag 22 juni op de middag. Naast sanitair wordt ook de nodige catering voorzien op de camping. Sir Paul McCartney is de headliner van het dagfestival. Eerder werd ook bekendgemaakt dat The Killers en Crowded House zullen aantreden. SONS, Sinéad O’Connor en Kaiser Chiefs vervolledigen de affiche. Meer info via www.twclassic.be.