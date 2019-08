Juwelen gestolen bij inbraak ADPW

06 augustus 2019

In een woning aan de Sint-Antoniusstraat in Rotselaar werd een inbraak vastgesteld. De inbrekers konden zich via een slaapkamerraam toegang tot de woning verschaffen. Zij konden zo het gelijkvloers betreden en juwelen meenemen. De bewoners waren op dat moment met vakantie.