Juffen van de Rank organiseren goeddoelactie voor lokale bevolking in Gambia EDLL

23 oktober 2019

17u39 0 Rotselaar Lieve, Karen, Sofie, Ingrid, Annelies, Ina en Griet: zeven madammen die hun hart verloren in Sifoe, een klein dorpje in Gambia. Vijf jaar geleden zijn ze samen gestart met de goeddoelactie ‘een hart voor Sifoe’. Met hun project willen ze de lokale bevolking medische en educatieve ondersteuning bieden. Ten voordele van hun project staat er de komende dagen een marktje aan de schoolpoort van de Rank.

Twee van die vrouwen zijn juf Ina en juf Griet van basisschool De Rank in Wezemaal. Ten voordele van ‘een hart voor Sifoe’ organiseren ze vandaag, morgen en overmorgen een winkel aan de schoolpoort met spullen uit Sifoe. De vrouwen gaan een keer per jaar naar Gambia. “We geven de plaatselijke leerkrachten ondersteuning en leren hen lesgeven op een interactieve manier”, aldus juf Ina. “Door verschillende acties hopen we ieder jaar zo’n 8000 euro mee te nemen”, zegt juf Griet. “We doen dat geld ter plaatse dan op. Zo laten we onder andere zakjes maken voor materialen, zorgen we voor banken, lesmateriaal en speelgoed. We bouwden ook een waterput en plaatsten zonnepanelen”, aldus juf Griet.

Hun project wordt ook ondersteund door de gemeente Rotselaar. ‘Een hart voor Sifoe’ krijgt van de gemeente 1000 euro aan subsidie. In februari keren de zeven vrouwen terug met de winst van de nieuwe acties. Meer informatie over het project vind je op www.eenhartvoorsifoe.be .