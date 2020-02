Jongeren maken zich schuldig aan vandalenstreken bij winkel Den Demer Joris Smets Kim Aerts

25 februari 2020

15u05 0 Rotselaar Drie jongeren hebben zich gisterenavond schuldig gemaakt aan vandalenstreken in Werchter. De eigenaar hoopt via camerabeelden de jongeren nog op te sporen.

Winkel Den Demer in Werchter hield vorige week een opendeurdag. Hiervoor hadden ze extra bloemen buitengezet, die nu zijn vernield. Eigenaar Johan Vergauwen (48) reageert teleurgesteld. “Gisterenavond hebben drie jonge mannen alle bloemen uitgetrokken. Ze hadden er duidelijk veel plezier in. Het enige dat ik vraag is om van andermans gerief af te blijven. We hadden vorige week nog maar net nieuwe bloemen geplant voor onze opendeurdag, maar sommige staan daar al 10 jaar. Ik weet niet wie die jongeren zijn maar hopelijk vinden we ze nog dankzij de camerabeelden. Dan mogen zij die bloemen opnieuw komen planten”.