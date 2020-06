Jonge vos sterft door illegale klem in Rotselaar: “Duidelijk met opzet in de buurt van het nestje geplaatst” Joris Smets

15 juni 2020

11u43 0 Rotselaar Het voorbije weekend is een jonge vos gestorven door een illegale klem in Rotselaar. Dierenorganisatie Animal Rescue kreeg de melding van Natuurhulpcentrum en kwam ter plaatse. De vos van een paar maanden oud kon uit de klem bevrijd worden maar overleed aan zijn verwondingen. De politie is een onderzoek gestart.

Zaterdag kwam de melding van Natuurhulpcentrum binnen bij Mathieu Helleputte van Animal Rescue vzw. “We zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen en hebben het vosje zo snel en veilig mogelijk verlost van dit barbaars tuig. Maar voor we in het Natuurhulpcentrum aankwamen was het vosje helaas al overleden”, zegt Mathieu. “De val werd stevig vastgemaakt aan een betonnen paal wat duidelijk wijst op kwaad opzet.”

Illegale klem

De overleden vos was amper een paar maanden oud en kwam uit een nestje onder een tuinhuis in de buurt. “Het was overduidelijk dat de middeleeuwse klem moedwillig geplaatst was op de plaats waar jongen en moeder hun nest onder een tuinhuis verlieten, en zo onder de draad van de buren doorkropen om de velden en bossen in te trekken”, stelt Mathieu. “De eigenaars van het tuinhuis hebben zelf Natuurhulpcentrum gecontacteerd. Het nestje stoort hen helemaal niet, voor anderen is het blijkbaar wel een probleem. Dergelijke klemmen zijn illegaal en worden ook niet meer verkocht. Het zijn oude exemplaren waardoor de dieren nog meer lijden als ze erin vast komen te zitten. Er zijn aanwijzingen dat de eigenaar van de nabijgelegen weide er iets mee te maken heeft. Er staan zware straffen op en ik hoop dat de dader gevat wordt.” De lokale politie is een onderzoek gestart naar het voorval.