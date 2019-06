Jelle Wouters (CD&V) debuteert als festivalburgemeester Bart Mertens

16u00 0 Rotselaar Jelle Wouters debuteerde zaterdag als burgemeester op de festivalweide van Werchter in zijn gemeente Rotselaar. “Op een moment zoals dit wordt Werchter een stad”, liet de 33-jarige kopman van de plaatselijke CD&V optekenen.

Decennialang nam Dirk Claes (CD&V) op de diverse festivals van Werchter de honneurs waar als burgemeester van Rotselaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 trok hij zich terug om plaats te ruimen voor zijn jonge opvolger. Jelle Wouters had in Claes een goede leermeester. “In de vorige legislatuur was ik eerste schepen en schepen van Evenementen. Claes nam me zes jaar lang mee naar alle vergaderingen met Live Nation en de betrokken partners. Ik ben niet voor de leeuwen geworpen.”

Vakantie

Wouters beleeft met Werchter Boutique zijn vuurdoop als festivalburgmeester. “De voorbereidingen zijn al in januari begonnen. Ik neem mijn taak heel serieus. Tenslotte ben ik de eindverantwoordelijke voor de veiligheid en het goede verloop”, vertelt Jelle Wouters die zijn vakantieplannen volledig afstemt op de drie festivals in Werchter. “Pas na Werchter Classic vertrek ik naar het buitenland. Ik wil geen burgemeester in een ivoren toren zijn maar eentje op het terrein.”