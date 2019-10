Jef Lemmens is eerste dorpsdichter van Rotselaar EDLL

24 oktober 2019

12u54 0 Rotselaar Jef Lemmens is door de gemeente Rotselaar gehuldigd als eerste dorpsdichter. Hij was de laureaat uit 14 kandidaten en zal de titel de volgende drie jaar dragen.

De cultuurraad van Rotselaar ging in het voorjaar op zoek naar een eerste dorpsdichter. Kandidaten moesten in Rotselaar wonen, minimaal 16 jaar oud zijn en een gedicht insturen over Rotselaar. Dat mocht gaan over een deelgemeente, over de plaatselijke geschiedenis, een monument, een persoon of evenement. Uit de 14 kandidaten koos de jury uiteindelijk de 37-jarige Jef Lemmens uit Wezemaal als winnaar. Hij bracht het gedicht ‘Wijngaardbergbeest’. Jef mag zich als eerste ooit en drie jaar lang dorpsdichter noemen van de gemeente Rotselaar. De dorpsdichter zal minimaal twee gedichten schrijven over onderwerpen die met Rotselaar te maken hebben. Uit handen van burgemeester Jelle Wouters en schepen van cultuur Patrick Vervoort kreeg dorpsdichter Jef een oorkonde en een sjerp.

“Met de aanstelling van Jef als eerste dorpsdichter van Rotselaar, zetten we de kunst van het woord in de kijker en willen we deze kunstvorm verder promoten met toekomstige initiatieven in onze gemeente”, besluit schepen van cultuur Patrick Vervoort.