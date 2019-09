Jarige leerlingen mogen niet meer trakteren in basisschool: “Tijdrovend en steeds meer kinderen met intoleranties” KAR/EDLL

03 september 2019

17u21 30 Rotselaar Jarige leerlingen mogen voortaan niet meer trakteren met drank, taart, cake of gebakjes in de gemeentelijke basisschool De Straal in Rotselaar. “Tijdrovend en er zijn steeds meer kinderen met intoleranties”, luidt de uitleg.

Verjaardagen in de kleuter- en lagere school zullen voortaan gevierd worden zonder lekkernijen in de klas. Het hele schoolteam van De Straal staat achter die beslissing. “We vinden het niet langer nodig om te trakteren met eten of drank in de klas. Er zijn steeds meer kinderen met intoleranties. Leerkrachten waren vaak langer bezig met het versnijden van de taart en de organisatie errond dan met het jarige kind”, zegt directeur Frederik Beersaerts die het concept al langer kent. “We willen de verjaardagen natuurlijk ook niet zomaar laten voorbijgaan en de kinderen zullen nog steeds door de leerkracht en de klasgenootjes in de bloemetjes worden gezet. Elke klas zal dit invullen op haar eigen manier. Alle jarigen zullen eveneens op het einde van de maand samen gevierd worden voor de hele school. Op deze manier gaat er meer positieve aandacht naar het kind. Ouders die toch nog graag iets willen schenken aan de klas kunnen steeds bij de leerkracht terecht voor suggesties om een klasgeschenk te kopen waar alle kinderen iets aan hebben en duurzamer is”, verklaart de directeur de beslissing.

Het schoolhoofd kreeg nog geen negatieve reacties op de brief die hij rondstuurde. Een rondvraag bij andere scholen uit de buurt leert dat er geen rechtlijnigheid is omtrent verjaardagstraktaties in de klas. Bij vrije basisschool De Klinker verbannen ze verjaardagstaarten al ongeveer 10 jaar uit de klas.

Geen onderscheid

“Wij willen vermijden dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de kinderen. Daarom voorziet de school meestal zelf een kleine traktatie. In de kleuterschool zijn dat bijvoorbeeld letterkoekjes”, zegt directrice Sandra Maes. Bij vrije basisschool De Rank uit Wezemaal klinkt een ander verhaal. “Taarten mogen ze wel meenemen, maar dan wel zonder kilo’s crème fraîche erop. Het moet gemakkelijk blijven om te snijden. Liever hebben we een droge cake of een ijsje bij warm weer”, verklaart directrice Aicha Al Merrouni.

In de gemeentelijke basisschool Rotselaar-Heikant zijn ze dezelfde mening toegedaan. “We hebben ooit geprobeerd om die traktaties te veranderen en ouders aan te zetten om een boekje mee te geven voor de klasbib, maar dat heeft niet gewerkt”, vertelt directeur Leo Lambeens. “Taarten mag, maar we zien dat nog heel zelden in de lagere school. Snoep liever niet.” Bij vrije basisschool De Kameleon in Werchter zijn ze eerder gematigd. “Ze mogen zeker nog iets meebrengen, maar we moedigen het niet aan. Het staat niet in ons beleid, maar liefst hebben we toch een gezonde snack zoals een satéstokje met groentjes en een dipsausje. Als het cake is, dan laten we dat nog wel toe. Het is tenslotte nog altijd feest die dag”, besluit directrice Siegrid Vrijsen.