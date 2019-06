INTERVIEW: Jelle Wouters is klaar voor eerste editie als ‘burgemeester van Rock Werchter’ EDLL

24 juni 2019

18u29 0 Rotselaar De vorige burgemeester Dirk Claes (60) leidde vierentwintig opeenvolgende edities van Rock Werchter in goede banen. Die taak is vanaf dit jaar weggelegd voor zijn opvolger Jelle Wouters (33). Dat hij er zin in heeft, is nog een understatement.

Hoe lang gaat u al naar Rock Werchter?

“Ik ben hier geboren en getogen, dus ik denk zeker al 15 jaar. Mijn vroegste herinnering aan Rock Werchter is dat mijn vader mij als kind buiten zette op een stoel. Zo kon ik staren naar de files van Nederlanders die toen als het ware volksverhuizingen organiseerden naar het festivalterrein.”

De vuurdoop als festivalburgemeester heeft u twee weken geleden al gehad met Werchter Boutique. Hoe is dat verlopen?

“Zeer positief! Het was eigenlijk een rustige editie. De intocht en uittocht zijn vlot verlopen. Het is goed dat er eerst een dagfestival is, zodat ik bepaalde zaken tegen het vierdaagse festival nog kan bijsturen.”

Dirk Claes, 24 jaar festivalburgemeester van Rock Werchter, gaat u dat overtreffen?

“Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik doe het ontzettend graag. Ik heb meer dan ooit de energie en het enthousiasme om ervoor te gaan.”

Gaat u bepaalde tradities in gang steken?

“Ik zal zeker dagelijks alle standen bezoeken. Je kan niet vanuit een ivoren toren het festival coördineren. Het is belangrijk dat ik op het terrein ben en zie of maatregelen moeten bijgestuurd worden. Ik ben echt van plan om met mijn voeten er midden in te staan en overal ter plaatse te gaan kijken en zo het verschil te maken.”

Gaat u zoals de vorige burgemeester in een mobilhome achter het podium slapen of toch maar met de fiets terug naar huis?

“Ik weet niet of ik thuis veel ga slapen, maar ik zal in ieder geval niet in een mobilhome liggen. Ik woon kort bij het festivalterrein en ben daar op tien minuten met de fiets. Van en naar het festival zie je ook heel veel zoals de campings, de veiligheidsstanden en je ontmoet veel inwoners.”

Wat verwacht u van de eerste editie Rock Werchter als burgemeester?

“Ik kom niet onbeslagen op het ijs. Dirk Claes heeft mij als schepen heel veel mee op sleeptouw genomen. Ik zou het niet verantwoord vinden dat iemand met nul ervaring op de teller heel dat festival moet coördineren. Elk jaar gebeuren er wel incidenten, maar ik heb de kalmte dat ik niet in paniek raak.”

Wat zijn de taken van een festivalburgemeester?

“Ik ben het hoofd van de veiligheid in onze gemeente, maar ook hoofd van het beleid. Met de hittegolf die er aan komt, ben ik bijvoorbeeld de contactpersoon tussen organisatie, gemeente, Rode Kruis en de civiele bescherming. Daarnaast is een burgemeester de belangenverdediger en spreekbuis van de inwoners en verenigingen. Het festival mag de draagkracht van de buurt niet overschrijden. Rock Werchter moet lokaal verankerd blijven.”

Wilt u dingen veranderen?

“Ik wil het openbaar vervoer nog meer toegankelijk maken. We hebben bijvoorbeeld met TW Classic nu voor de eerste keer een busverbinding tussen station Aarschot en Werchter rotonde. Ik neem mijn ervaring als festivalganger echt wel mee.”

U bent nog jong. De voorbije jaren konden we u ook altijd terugvinden op de dansvloer met een pintje in de hand. Gaat u voor vier dagen alcoholvrij?

“Ik zal in ieder geval niet dronken rondlopen, daarvoor is de verantwoordelijkheid te groot. Met Werchter Boutique kon je me wel met een pintje in de hand terugvinden, maar dat was non-alcoholisch bier. Ik heb dat toen geprobeerd. Op die manier kan je meedoen en toch volledig genieten van de sfeer.”

Tot slot: wat was u meest memorabele moment als niet-burgemeester?

“Mijn leukste momenten blijven aan de stand van ons jeugdhuis Floere Bloes. Dat is een verzamelpunt waar ik zelf elke dag start en afsluit. Ik heb Hilde Crevits daar ook eens mee naartoe genomen en de sfeer is er altijd geweldig uitgelaten.”