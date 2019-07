Inbrekers vluchten voor herdershond ADPW

02 juli 2019

Bewoners van de Valleilaan in Rotselaar hebben zondagnacht inbrekers over de vloer gekregen. De inbrekers kwamen echter oog in oog te staan met de herdershond van het huis. Daarop besloten ze om toch maar weer te vertrekken, zonder buit.