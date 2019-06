Inbrekers vluchten door alarm ADPW

21 juni 2019

10u10 0

Aan de Beatrijslaan in Rotselaar hebben inbrekers donderdagvoormiddag, zo rond 10 uur, geprobeerd om in te breken in een woning. Zij forceerden de toegangsdeur aan de achterzijde van de woning. Toen ging het alarm af en moesten de daders de vlucht nemen. Zij konden geen buit maken.