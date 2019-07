Inbraken in Zonnedauwstraat ADPW

02 juli 2019

In de Zonnedauwstraat in Rotselaar werden het afgelopen weekend twee inbraken vastgesteld. De inbrekers konden via een ladder de woning betreden. Ze doorzochten enkele kamers, maar moesten uiteindelijk zonder buit de woning verlaten. Enkele uren nadien werd in dezelfde straat een gaatje in een raam geboord. De daders slaagden er ditmaal niet in de woning te betreden.