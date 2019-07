Ijsjesverkoop brengt 400 euro op voor Demiclowns KAR

23 juli 2019

11u18 0

Voorzitter Gunther Dereze en schepen Piet De Bruyn van N-VA Rotselaar hebben in zorgcentrum De Wyngaert een cheque van 400 euro overhandigd aan Demiclowns. De opbrengst vloeit verder uit een ijsjesverkoop die de lokale afdeling van N-VA op poten zette. “Heel blij dat we deze cheque hebben kunnen overhandigen ten voordele van de Demiclowns. Deze mensen leveren fantastisch werk en verdienen het in de kijker gezet te worden”, luidt het. Demiclowns staan mensen met dementie bij.