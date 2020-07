Hoogmis van de wielerkoers ligt even in Rotselaar: “’s Nachts vertrokken om erbij te zijn” Kim Aerts

05 juli 2020

Rotselaar Het moest een muzikale hoogdag worden in Rotselaar zondag met Rock Werchter op de planning, maar het werd een hoogmis voor de wielerfanaten. De Grote Prijs Vermarc Sport palmde Wezemaal in. "In het holst van de nacht aangekomen voor een plekje", zegt Jo Helsen van de bekende tourcaravan.

Dat Florian Sénéchal van Deceuninck-Quick.Step als eerste over de meet kwam, was voor vele toeschouwers misschien maar een voetnoot in de eerste profkoers op Belgische bodem. En al zeker met het overlijden zaterdag van belofterenner Niels de Vriendt in het achterhoofd.

Jo Helsen uit Noorderwijk besliste zaterdagnacht om nog halsoverkop af te zakken naar de Wezemaalse Middelberg. De cafébaas is een vaste waarde in de Tour de France met zijn oranje oldtimer Volvo en dito caravan, waarmee hij al meer dan tien jaar alle dorstige Vlamingen laaft langs het parcours in Frankrijk. “Het was van september vorig jaar geleden dat ik mijn caravan van stal heb gehaald voor de koers. In een opwelling deze nacht heb ik dan toch beslist om de oversteek te maken. Rond 3 uur ben ik gearriveerd en dan heb ik nog enkele uurtjes kunnen slapen. Het kriebelde.”

Powerpoint

Als de renners gepasseerd zijn, verzorgt de cafébaas zijn boekhouding in zijn kleine caravan. “En maak ik een Powerpoint om reclame te maken voor de volgende Tour de France. Ik ga sowieso naar daar, maar van mijn vaste Tourcrew blijft niemand meer over. Mijn oudste zoon is een café begonnen en al de rest waren mensen uit het onderwijs die met de nieuwe Tourplanning (eind augustus - september, nvdr.) niet meer kunnen”, vertelt Helsen. “Ik pak alles mee. Maar als ik geen commerce mag doen, dan ga ik als supporter naar de Tour. Moet ik me aan coronamaatregelen houden, dan zal ik me aanpassen. Daar zie ik geen problemen in. Ik heb een Franse onderneming, dus in se mag ik doen wat mijn concullega’s in Frankrijk doen. Normaal ging mijn café Welkom dicht tijdens de Tour, maar dat is nu niet meer houdbaar. Je moet weten: in Frankrijk verkoop ik mijn pintjes aan 2,5 euro om het toch betaalbaar te houden voor de Vlamingen daar. Ik heb er nog nooit winst op gemaakt. De eerste keer noteerde ik zelfs 14.000 euro verlies en een keer heb ik break-even gedraaid. Heel die onderneming kost een pak geld en dan krijg ik nog zelfs sponsoring van de brouwers.”

Kermiskoers

Verder langs het parcours veel buurbewoners. “Ik ben blij dat het een kermiskoersformule is”, lacht Stef Langmans. “Dan kunnen we rustig blijven staan om de renners heel de wedstrijd te zien.”

Bij aanvang van de wedstrijd gooide schepen Dirk Claes (CD&V) bloemetjes naar Frans Verbeeck om de organisatie op zo’n korte tijd op zich te nemen. Verbeeck werd geaccompagneerd door onze nationale trots Eddy Merckx, die voor de gelegenheid mee de start kwam geven. Daarbij was er ook aandacht voor het overlijden van belofterenner Niels de Vriendt zaterdag tijdens een oefenkoers in Wortegem-Petegem. “Het voorval van gisteren zet natuurlijk een hele domper op de feestvreugde. Je kind verliezen is het ergste wat je als ouder kan meemaken”, zegt Marc Verbeeck, zoon van en organisator van de GP Vermarc. De ploegmaats van de Vriendt stonden op de eerste rij. Wie er zou winnen, deed er toen al niet meer toe.