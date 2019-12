Het wandelpad rond de Plas van Rotselaar wordt vernieuwd EDLL

02 december 2019

15u25 0

Het wandelpad rond de Plas op recreatiedomein Ter Heide wordt voorzien van een nieuwe toplaag. De onderhoudswerken zijn vandaag gestart. De vernieuwingswerken vinden plaats op vraag van de gemeente Rotselaar en worden uitgevoerd door het Agentschap Natuur en Bos. De aannemer werkt in verschillende fasen. Hierdoor zijn de voet- en fietspaden rond de Plas deze week niet altijd toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Op plaatsen waar er wordt gewerkt is de toegang tijdelijk verboden. In dat geval wordt er een signalisatie geplaatst. Als alles volgens planning verloopt is de nieuwe toplaag tegen vrijdag aangelegd.