Gouden huwelijk voor Georges en Maria EDLL

31 mei 2019

18u40 0 Rotselaar Georges De Cat (71) en Maria Heremans (70) vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Rotselaar in de bloemetjes gezet.

Maria en Georges leerden elkaar kennen in een dancing in Haacht toen ze 15 en 16 jaar oud waren. “Waar nu het gemeentehuis van Haacht staat, was vroeger een dancing en vond ons eerste contact plaats”, aldus Maria. Georges werkte 55 jaar lang als siersmid. Maria was huisvrouw en zorgde voor haar ouders. Het koppel heeft samen drie kinderen en vijf kleinkinderen. Maria is vooral terug te vinden in haar tuin en Georges, die houdt af en toe nog eens van een ritje met de motor.