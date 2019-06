Gouden bruiloft voor Paul en Elise EDLL

05 juni 2019

Paulus Holemans (72) en Elisabeth Grauwels (71) vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Rotselaar in de bloemetjes gezet. Paul en Elise leerden elkaar kennen tijdens het uitgaan in de legendarische Leuvense dancing ‘Corso’. Elise werkte 38 jaar als logistiek medewerkster in het Sint-Pietersziekenhuis in Leuven. Paul was altijd actief bij de Boerenbond als inspecteur sociale wetgeving. Het koppel heeft twee zonen en vier kleinkinderen, ook allemaal jongens. “Mijn naam is verzekerd hé”, klinkt het bij Paul. Elise houdt zich voortaan bezig met het huishouden en Paul, die doet nog aan sport. “Ik loop nog wekelijks met de joggingclub van kapsalon Luc. Komende zondag loop ik 3 kilometer op de Jeezekesloop in Wezemaal”, aldus Paul.