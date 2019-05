Gouden bruiloft voor Johnny en Léa EDLL

29 mei 2019

15u30 0 Rotselaar Johnny Anthoon (72) en Léa Hennes (70) vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Rotselaar in de bloemetjes gezet.

Johnny en Léa leerden elkaar kennen op de kermis van Rotselaar toen ze 17 en 19 jaar oud waren. “Ik was daar met een vriendin en die haar vriend was bevriend met Johnny en zo is ons eerst contact ontstaan”, zegt Léa. Johny werkte 32 jaar als bediende in het OCMW van Leuven en was zeker 40 jaar actief in de vereniging Sportief Rotselaar. “Wij zijn trouwe supporters van de voetbal in Rotselaar, aangezien onze zonen altijd voetbal speelden en mijn man jarenlang secretaris was bij Sportief Rotselaar”, zegt Léa.

De vrouw des huizes kookt al 50 jaar voor de Harmonie van Rotselaar en geregeld ook voor de jeugdkampen van Sportief Rotselaar. “Vroeger kookten we op de grond in het gras, dat was echt historisch”, lacht Léa. Daarnaast baatte ze twintig jaar lang haar eigen witloofbedrijf uit. “Ik kweekte witloof in mijn tuin en dat werd dan opgehaald voor de veiling in Kampenhout”, aldus Léa. Nog steeds is tuinieren één van van haar grootste bezigheden. Het koppel kreeg twee zonen en vier kleinkinderen.