Gloednieuw geboortebos verwelkomt 160 kinderen EDLL

09 maart 2020

10u41 0 Rotselaar Afgelopen zondag kwamen zo’n 160 kinderen, allen geboren in 2015 of 2016, samen met hun familie een boom planten aan geboortebos Het Waterdraakje in Wezemaal.

Het is ondertussen een tweejaarlijkse traditie: het geboortebos. Hier mogen alle kinderen die 4 of 5 jaar worden hun eigen geboorteboom planten. “Voor nieuwe bomen is natuurlijk veel plaats nodig en daarom is er een nieuwe locatie gezocht, namelijk aan speelbos ‘t Waterdraakje. Zo wordt het speelbos uitgebreid met een geboortebos”, zegt schepen van milieu Piet De Bruyn (N-VA).

Op een perceel van ongeveer 65 are, ten oosten van het speelbos, plantten de kinderen zo’n 7,5 are aan met wintereik en els. Ook de komende jaren zal dit perceel verder gevuld worden met inheemse bomen. Aan het Hellegat, de vorige locatie van het geboortebos, werden meer dan 1.000 bomen aangeplant. Het geboortebos Het Waterdraakje is het vijfde geboortebos in de gemeente.

Groene gemeente

Rotselaar vindt groen in de gemeente belangrijk en zorgt daarom voor groene zones. De gemeente wil hiermee inwoners extra stimuleren om bomen op hun perceel te behouden en extra bomen aan te planten.