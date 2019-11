Gitzwarte dag in verkeer op Vlaams-Brabantse wegen: twee dodehoekongevallen en auto over de kop Kim Aerts en Esther De Leebeeck

26 november 2019

20u22 0 Rotselaar Het verkeer in onze regio heeft dinsdagmiddag een zware tol geëist. Twee fietsers, beiden zeventigers, lieten het leven bij een dodehoekongeval met een vrachtwagen in Rotselaar en Haacht. Een tachtiger in Boortmeerbeek ging dan weer met zijn auto over de kop. Hij belandde in een gracht en overleed ter plekke.

Het eerste slachtoffer, een 76-jarige dame, viel dinsdag te betreuren omstreeks 11.30 uur aan de rotonde in Rotselaar aan de Aarschotsesteenweg en de Steenweg op Holsbeek. De Rotselaarse werd niet opgemerkt door een 21-jarige Poolse trucker toen die afsloeg richting de oprit van de autosnelweg. “De verkeersdeskundige zal in zijn verder onderzoek nagaan of het om een dodehoekongeval gaat of dat de chauffeur het slachtoffer had kunnen opmerken”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. De rotonde is een gekend zwart punt in de regio. Er liggen al lang plannen op tafel voor de herinrichting ervan. Maar onteigeningen die daarvoor nog moeten gebeuren strooien voorlopig roet in het eten. “Op dit moment zijn er 9 bewoners die de voortzetting van het project blokkeren. Zij willen niet dat een stukje van hun voortuin wordt afgestaan om bredere fietspaden aan te leggen. Dat gaat over een inname van maximaal een meter. We hebben al het mogelijke gedaan om die mensen toch te overtuigen, maar ze blijven pertinent nee zeggen. Daarom hebben we de juridische procedure ingezet om die mensen te onteigenen”, reageert burgemeester Jelle Wouters (CD&V). “In dat vernieuwingsproject wordt de rotonde breder. Fietspaden worden aangelegd afliggend van de weg, met een groene strook ertussen. Zodanig dat dodehoekongevallen niet meer kunnen gebeuren. Er komen afgescheiden fietspaden richting E314 en ook een bypass richting Wezemaal aan de rotonde. Dit allemaal met het oog op een betere doorstroming van het verkeer en meer fietsveiligheid”, aldus Wouters nog.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start volgens de huidige planning in de zomer van 2022 met de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek (N229) tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19).

Wielertoerist

Een gelijkaardig ongeval als in Rotselaar deed zich omstreeks 14 uur voor in Haacht, op het kruispunt van de Kloosterstraat en de Wespelaarsesteenweg. Een 74-jarige wielertoerist uit Zemst reed door het groen richting Wespelaar. Een 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit Begijnendijk sloeg op dat moment rechtsaf op de Wespelaarsesteenweg richting Kampenhout, maar merkte de fietser niet op. Alle hulp kwam te laat voor de zeventiger. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige ging het hierbij om een dodehoekongeval. In Boortmeerbeek stierf een 82-jarige man nadat hij met zijn auto in Donk in Boortmeerbeek over de kop ging en in een gracht belandde langs de onverharde weg. De tachtiger overleed ter plaatse.