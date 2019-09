Gezellig samenzijn onder stralende zon tijdens 16e editie Wezemaalse Wijnfeesten EDLL

01 september 2019

09u25 0

Naar jaarlijkse traditie vonden er zaterdag in het verkeersvrije dorpscentrum van Wezemaal de wijnfeesten plaats. Het feestelijke wijngebeuren is al aan haar zestiende editie toe. De bezoekers konden naar goede gewoonte van de beste Hagelandse wijnen en streekproducten proeven. Straatmuzikanten zorgden ondertussen voor de nodige ambiance. Ook voormalig burgemeester Dirk Claes stond samen met zijn vrouw achter een wijnbar. “Wij doen al vijftien jaar mee met Boeres, maar het restaurant is nu in verlof. Ik heb dan voorgesteld aan mijn vrouw om deze editie onder ons twee een wijnbar open te houden”, aldus Dirk Claes. Onder een stralende zon was het weer een gezellig samenzijn in de Wezemaalse straten.