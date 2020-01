Gerecht onderzoekt overlijden 22-jarige man Joris Smets en Kim Aerts

07 januari 2020

13u36 8

De politie van de zone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) kreeg dinsdag omstreeks 9 uur de melding van een verdacht overlijden binnen in een huis langs de Stationsstraat in Rotselaar. Het zou gaan om een man van 22 jaar. Een autopsie woensdag moet uitmaken of het om een wanhoopsdaad of een natuurlijke dood gaat. Het parket sluit een tussenkomst van derden uit. De gerechtelijke politie, ambulance en de wetsdokter kwamen ter plaatse voor onderzoek.