Gemeentes Rotselaar en Haacht bundelen krachten in oprichting burgercoöperatie energie EDLL

11 december 2019

14u11 0 Rotselaar Inwoners die zich verenigen om samen windturbines, zonnepanelen of warmtekrachtkoppelingen te plaatsen: in Europa bestaan er zo tal van burgercoöperaties. Ook de gemeentes Rotselaar en Haacht stappen nu mee in dat verhaal.

In samenwerking met IGO, LICHT Leuven, Ecolife en Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant richten de gemeentes Haacht en Rotselaar nu de burgercoöperatie ‘LICHT-Rotselaar/Haacht’ op. In deze energiecoöperatie kunnen inwoners zich verenigen om samen bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. De inwoners die interesse hebben om mee te stappen in dit verhaal, kunnen donderdag 19 december om 19u30 naar de eerste begeleidingssessie komen in GC de Mena. Daarna volgen er nog vijf sessies die gericht zijn op participatie, draagvlakcreatie en de technische en financiële screening van haalbare energieprojecten.