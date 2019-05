Gemeente Rotselaar wil alle straatverlichting omschakelen naar led-verlichting EDLL

30 mei 2019

09u45 0 Rotselaar De gemeente Rotselaar kiest ervoor om alle straatverlichting naar led-verlichting om te schakelen en dit binnen een termijn van maximaal 12 jaar. Het agendapunt werd op de gemeenteraad goedgekeurd.

Dit project kadert binnen het milieu- en klimaatplan van de gemeente. “De gemeente wil een ‘verledding’ doorvoeren, dit wil zeggen dat het openbaar verlichtingsnetwerk volledig wordt voorzien van led-verlichting. Ook in de voorbije beleidsperiode was dit een actiepunt in het klimaatplan. Zo werd de straatverlichting ‘s nachts al gedoofd”, aldus burgemeester Jelle Wouters (CD&V). Het project wordt uit handen gegeven aan netbedrijf Fluvius.

Een van de argumenten is dat de uitstoot van 141 ton CO2 met deze ‘verledding’ zou gereduceerd worden tot 84 ton CO2-uitstoot tegen 2030. De gemeente krijgt voor dit project een overnamepremie van 125.000 euro.

“Hiermee zijn we pionier in de groene gedachte en hebben we een voorsprong op andere gemeenten”, klinkt het nog op de gemeenteraad.