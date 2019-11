Gemeente Rotselaar stelt ambtenaar aan om bomenkap in woonparkgebieden strenger te controleren EDLL

27 november 2019

15u58 0 Rotselaar Rotselaar gaat de illegale bomenkap in woonparkgebieden grondiger controleren. De gemeente stelt hiervoor een halftijdse ambtenaar aan die extra controles zal uitvoeren op bomen kappen en verplichte heraanplantingen. Bewoners die de regels niet naleven, riskeren in de toekomst een boete.

In gebieden zoals de Middelberg en de Heikantberg in Rotselaar mag je bouwen, maar moet er zoveel mogelijk groen en natuur behouden blijven. Maar sommige inwoners leven die regels niet na en blijven bomen kappen zonder toestemming. Vanaf begin 2020 komen hier extra controles op en riskeren de bewoners een boete. Het gemeentebestuur gaat daarvoor een ambtenaar aanstellen die bomenkap en verplichte heraanplantingen strenger controleert. Bewoners zullen in de toekomst op hun bouwvergunningen moeten aanduiden welke bomen ze gaan laten staan en welke bomen ze kappen. Als ze toch bomen mogen kappen, hebben ze een heraanplantingsplicht en moeten ze een plan bijvoegen waarop de heraanplanting duidelijk wordt omschreven.

In elk beleidsplan

“We zijn een handhavingsplan aan het opstellen en een van de prioriteiten is het kappen van bomen tegengaan en strengere controles uitvoeren op heraanplantingen. De bedoeling is dat we een halftijdse ambtenaar aanstellen om die handhaving te controleren”, zegt schepen van wonen Dirk Claes. Dat plan voorziet 50.000 euro voor personeels- en werkingskosten. Nochtans sleept het probleem al enige tijd aan. “Het is vooral door te weinig mankracht dat dat in het verleden nog niet gebeurd is. Voor een kleine gemeente is dat niet zo gemakkelijk. Maar dat plan stond in elk beleidsplan van elke politieke partij en we gaan er nu tijd en werk insteken. De mensen in de woonparken zijn bij deze gewaarschuwd dat ze zich aan de regels moeten houden”, besluit voormalig burgemeester Claes.