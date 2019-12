Gemeente Rotselaar investeert 20 miljoen euro Belangrijkste punten van het meerjarenplan uiteengezet EDLL

17 december 2019

18u24 1 Rotselaar Het Rotselaars college van burgemeester en schepenen stelt een ambitieus meerjarenplan voor met tal van nieuwe initiatieven. De komende jaren investeert Rotselaar maar liefst 20 miljoen euro. De grootste hap van dat budget gaat naar recreatie en ontspanning, nieuwe fietspaden en het klimaat.

Het college van burgemeester en schepenen heeft haar meerjarenplan voorgesteld. De gemeente Rotselaar gaat resoluut voor een financieel beleid waarbij er de komende jaren maar liefst 20 miljoen euro wordt geïnvesteerd, de belastingen niet worden verhoogd en de schuldenlast tegelijk daalt met 25 procent. De belangrijkste punten van het toekomstplan voor Rotselaar lees je hieronder.

Wonen en groen

De gemeente gaat in de dorpskernen meer handelsruimtes voorzien om creatieve ondernemers aan te trekken. Daarnaast zal Rotselaar meer inzetten op publiek toegankelijke en groene ontspanningsplaatsen in de dorpscentra. Ze investeert bijvoorbeeld 150.000 euro in de vernieuwing van de begraafplaatsen tot goed onderhouden groenparken. Vervolgens gaat 450.000 euro naar de heraanleg van trage wegen en speelbossen. Vanaf 2020 investeert de gemeente ook 45.000 euro per jaar voor groenbehoud. Er zullen extra controles komen op milieuovertredingen en het naleven van omgevingsvergunningen in de woonparkgebieden Heikant en Middelberg.

Klimaat

Rotselaar start een participatietraject om een nieuw klimaatplan uit te werken. Het plan heeft als doel 40 procent minder CO2 uit te stoten. De gemeente voorziet hiervoor 175.000 euro en zal dit uitwerken via klimaatraden en klimaatcafés. Een grote hap van het budget, zo’n 2.765.000 euro, gaat het gemeentebestuur investeren in energie-efficiëntie, duurzaamheid, vergroenen en ontharden bij vervangingen van materiaal en bij het realiseren van projecten voor nieuwbouw of vernieuwbouw.

Recreatie en ontspanning

Rotselaar investeert in de komende legislatuur maar liefst 4.200.000 euro in de vernieuwing van de schoolgebouwen. Voor de school in Rotselaar-Heikant wordt er bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag ingediend voor een volledige nieuwbouw. Daarnaast krijgen de vier gemeentescholen digitale borden en krijgt elke leerkracht een laptop om de lessen verder te digitaliseren. De gemeente investeert ook in jeugdcultuur. Zo wordt er 415.000 euro geïnvesteerd in de vernieuwing van Jeugdhuis de Mena. Daarnaast wordt het skatepark op domein Ter Heide in 2021 vernieuwd, goed voor 58.000 euro. Tot slot komt er aan de zwemzone op domein Ter Heide een nieuwbouw met onder meer kleedruimtes, sanitair, een EHBO-post en een redderslokaal. Een totaalkost van zo’n 440.000 euro.

Veiligheid en mobiliteit

Het gemeentebestuur wil het openbaar vervoer verbeteren, onder meer door de vernieuwing van de stationsomgeving in Wezemaal. Dit omvat een ondertunneling aan de overweg, herinrichting van de perrons, nieuwe fietsenstallingen, een heraanleg van de autoparkings en het inrichtingen van mobipunten. Ook een verkeersveilige schoolomgeving blijft een prioriteit voor de gemeente. In het kader van het lokale fietsplan investeert Rotselaar in twintig kilometer nieuwe fietspaden. Een investering van zo’n 1.575.000 euro. Er komen nieuwe fietspaden in de Vakenstraat, Steenweg op Gelrode, Steenweg op Holsbeek, rotonde Rotselaar, Nieuwebaan, Torenstraat, Steenweg op Wezemaal, Langestraat, Steenweg op Nieuwrode, Vijfde Liniestraat en Hellichtstraat. Bovendien zal de nieuwe fietssnelweg binnenkort het treinstation van Wezemaal verbinden met Aarschot en Leuven. Hiervoor wordt een budget van 505.000 euro uitgetrokken. Tot slot koopt de politiezone een bijkomende mobiele snelheidscamera aan en investeert het gemeentebestuur in de vernieuwing van alle flitspalen en een nieuwe digitale snelheidscamera.

Versterkt sociaal beleid

Het gemeentebestuur start in de volgende bestuursperiode met een sociale kruidenier, die kwaliteitsvoeding en basisproducten aanbiedt voor wie het moeilijk heeft. Daarnaast gaat er 14.600 euro per jaar naar de oprichting van het Huis van Kind en 385.000 euro naar de inrichting van het gebouw. De diensten van Kind & Gezin zullen er gehuisvest worden. In de komende bestuursperiode worden er ook vier sociale woonprojecten gerealiseerd: op de Nieuwebaan in Werchter komen er huur- en koopwoningen, in de Sint-Antoniuswijk worden er nieuwe seniorenwoningen, sociale appartementen en een nieuwe ontmoetingsruimte uiteengezet, in Vossenberg in Werchter komen er kleinschalige huurwoningen en tot slot gaat een deel van het budget naar kleinschalige sociale huurwoningen in Bergzicht in Wezemaal. Goed voor in totaal zo’n 120 bijkomende sociale woningen.