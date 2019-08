Gemeente investeert 50.000 euro voor definitieve inrichting fietsstraten EDLL

23 augustus 2019

11u24 0 Rotselaar De gemeente Rotselaar zal in totaal 50.000 euro investeren om de fietsstraten definitief in te richten. De investering is nodig om de verkeersveiligheid en herkenbaarheid van de fietsstraten te verhogen.

De maatregelen maken deel uit van het fietsplan van Rotselaar. De gemeente zorgt ervoor dat de fietsstraten met trage wegen worden verbonden. “Op die manier ontstaat er een veilig netwerk van fietswegen tussen de verschillende dorpskernen en worden inwoners aangemoedigd om de auto aan de kant te laten staan voor korte verplaatsingen”, aldus de gemeente Rotselaar. Vorig jaar voerde het gemeentebestuur een aantal proefopstellingen in voor de fietsstraten. In een fietsstraat is de fietser de belangrijkste weggebruiker, is de snelheid beperkt tot 30 km/uur en mogen auto’s de fietser nooit inhalen.

“Na een grondige evaluatie, op basis van opmerkingen van inwoners en in samenwerking met de mobiliteitsraad, worden de fietsstraten nu definitief ingericht. Er komen extra wegmarkeringen, infoborden en smileyborden, die bestuurders op hun snelheid wijzen”, zegt schepen van Mobiliteit Carine Goris. Het gaat in totaal over 24 fietsstraten in de verschillende deelgemeenten.

De Heirbaan, Walenstraat en Vrijheidsstraat worden wel niet meer opgenomen als fietsstraat, omdat het principe van een fietsstraat er niet werkt. De Heirbaan is een lange en brede straat met een helling. Hier kiest de gemeente voor andere maatregelen, zoals fietssuggestiestroken en verkeersremmers. In de Walenstraat en de Vrijheidstraat wordt nog bekeken hoe het sluipverkeer kan worden aangepakt.

Eénrichting en zone 30

Naast de verbeterde inrichting van de fietsstraten wordt de éénrichting in een deel van de Schoolstraat en rond het Wezemaalplein ook definitief ingesteld. De zone 30 in het centrum van Wezemaal wordt eveneens uitgebreid en de Kerkstraat wordt volledig een fietsstraat.