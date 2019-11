Gemeente investeert 327.000 euro in vernieuwingsproject om straatinfrastructuur te verbeteren EDLL

18 november 2019

16u00 0 Rotselaar De komende weken wordt er stevig gewerkt in de Rotselaarse straten. Heel wat vernieuwingswerken worden uitgevoerd om de straatinfrastructuur te verbeteren. Het gaat zowel om asfalteringen, betonwerken en nieuwe wegmarkeringen. De gemeente investeert in dit vernieuwingsproject zo'n 327.000 euro.

Onder meer de Schrikstraat, de Catharinalaan, de Duitsveldbaan, de Holsbeeksebaan, de Kerkebroekstraat en de Vlagstraat worden opnieuw geasfalteerd. “We kiezen ervoor om deze straten te vernieuwen omdat het fietsstraten zijn of goede fietsverbindingen naar de scouts, chiro of het jeugdhuis. Zeker voor fietsers is een goede rijbaan zonder putten heel belangrijk”, zegt schepen van mobiliteit Carine Goris (CD&V). Tegelijkertijd worden er betonplaten vervangen om de rijbaan te verbeteren. Ook het verkeersplateau in de Hogeweg wordt vernieuwd. In de fietsstraten komen er vervolgens extra wegmarkeringen, infoborden en smileymeters.

In een volgende fase zullen er op verschillende plaatsen ook nieuwe voegvullingen gebeuren om de geluidshinder of trillingen voor de buurt weg te nemen. De Gemeente Rotselaar investeert in totaal maar liefst 327.000 euro in dit vernieuwingsproject.