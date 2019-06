GBS Het Nest ontvangt cheque van Mooimakers: “als dank voor inzet tijdens de Grote Lenteschoonmaak” EDLL

21 juni 2019

14u44 0 Rotselaar Gemeentelijke basisschool Het Nest uit Wezemaal ontving vandaag een cheque van Mooimakers ter waarde van 765 euro. De school wordt bedankt voor haar inzet tijdens de Grote Lenteschoonmaak. Mooimakers is een Vlaamse campagne tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Schepen van Milieu en Klimaat, Piet De Bruyn, mocht in naam van Mooimakers de cheque overhandigen aan de leerlingen, leerkrachten en directie van GBS Het Nest. “De school ging tijdens de Grote Lenteschoonmaak verschillende keren op pad om de straten in de schoolomgeving proper te maken. Zelfs de peuters raapten zwerfvuil op de eigen speelplaats. En dat verdient een welgemeende dankjewel”, vindt schepen Piet De Bruyn.

“Onze school zet zich algemeen heel sterk in voor een groene leefomgeving”, zegt directeur Evy Buelens. Op de speelplaats van Het Nest vind je moestuinbakken en kruidentuintjes. De kinderen kunnen spelen in een wilgenhut of ravotten tussen de perelaars. “In elke klas werken we rond het thema ‘natuur’ en we hebben zelfs een buitenklasje, zodat de leerlingen les kunnen volgen in de buitenlucht”, voegt de directeur toe.

De school kan de cheque van 765 euro goed gebruiken. “Onze ‘schoolkippen’ werden recent doodgebeten. We missen ze heel erg en willen daarom graag nieuwe kippen kopen en tegelijk investeren in een afgesloten hok, waarin de kippen veilig kunnen overnachten”, zegt directeur Evy Buelens.