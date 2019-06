Frans en Maria vieren hun 65ste huwelijksverjaardag EDLL

10 juni 2019

13u50 0 Rotselaar Frans Mommens (88) en Maria Peeters (88) vierden onlangs hun briljanten huwelijk en werden door de gemeente Rotselaar in de bloemetjes gezet.

Het koppel uit Werchter leerde elkaar kennen in de cinema in Tremelo. Frans is, zoals men zegt: “Een echte van Werchter”, want hij woont er al zijn hele leven. Maria is jong gaan dienen in Brussel en werkte nadien in een koekjesfabriek in Machelen. Frans heeft tot aan zijn pensioen gewerkt als vliegtuigtechnieker bij de luchtmacht. Hij wandelt nog elke dag een uur op de Demervallei en speelt in de lokale fanfare. Maria houdt zich graag creatief bezig. Volgens Maria en Frans is het geheim van 65 jaar huwelijksgeluk: “goed overeenkomen, vriendelijk zijn tegen elkaar en niet bijten”, lacht Frans. Het koppel kreeg samen een dochter.