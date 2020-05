Fietspaden tussen Rotselaar en Werchter worden heraangelegd in asfalt EDLL

07 mei 2020

12u02 1 Rotselaar Wegen en Verkeer gaat de fietspaden langs de provinciebaan, tussen Rotselaar en Werchter, heraanleggen met een laag afvalt.

Het fietspad op de provinciebaan in Rotselaar, tussen de brug over de Dijle en de Haachtsesteenweg in Werchter, wordt vernieuwd. Over een afstand van zo’n 400 meter gaat het Agentschap Wegen en Verkeer de fietspaden heraanleggen. Op dit moment bestaan de fietspaden langs de rijweg uit klinkers. Wegen en Verkeer gaat die klinkers vervangen door een asfaltverharding. Dat moet zorgen voor meer rijcomfort en veiligheid voor de fietsers.

Tijdens de werken zal het verkeer in beide richtingen beurtelings verlopen, met verkeerslichten. Volgens de huidige planning van Wegen en Verkeer starten de werken op woensdag 13 mei. Ze duren ongeveer twee weken.