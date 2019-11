Fietser sterft op rotonde na aanrijding met vrachtwagen Kim Aerts

26 november 2019

12u53 32

Aan de rotonde in Rotselaar, op de Steenweg op Holsbeek, is dinsdagmiddag een dodelijk ongeval gebeurd. Een fietsster werd er gegrepen door een vrachtwagen met Poolse nummerplaat die richting de oprit van de autostrade reed. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De rotonde is in de richting van de snelweg afgesloten voor alle verkeer. Het Leuvense parket zal een verkeersdeskundige ter plaatse sturen om de omstandigheden van het fatale ongeluk te onderzoeken. Daardoor zal er verkeershinder zijn in de omgeving.