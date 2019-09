Fietser aangereden op rond punt Kim Aerts

22 september 2019

20u56 2

Een fietser is zondagavond omstreeks 20.30 uur aangereden op het rond punt in Rotselaar. De fietser volgde het rond punt toen hij niet werd opgemerkt door een auto die de afslag richting E314 wou nemen. Het was op dat moment donker en het regende. Het MUG-team van het UZ Leuven en een ambulance kwamen ter plaatse. Het is vooralsnog niet duidelijk of de fietser er erg aan toe was.