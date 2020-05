Fiets- en wandelroute ‘Demerpad’ vanaf 18 mei tijdelijk onderbroken EDLL

11 mei 2020

17u51 0 Rotselaar De Vlaamse Waterweg start maandag 18 mei met werken aan de Demerdijken in Rotselaar. Vanaf dan is het jaagpad tussen de soldatenbrug en de brug in Betekom niet toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

De Vlaamse Waterweg start met werken aan de Demermeanders in Rotselaar. De meander in Rotselaar wordt tot op de bedding uitgegraven en door een koker en doorsteek terug verbonden met de Demer. Door de werken zal het jaagpad op de onverharde dijk, tussen de soldatenbrug en de brug in Betekom, permanent doorbroken worden. Dat wil zeggen dat de fiets- en wandelroute ‘Demerpad’ en enkele mountainbike-routes vanaf 18 mei onderbroken zijn. Deze fiets- en wandelroutes worden na de werken wel definitief omgeleid langs de meander.

Sigmaplan

De werken aan de Demermeanders kaderen in het Sigmaplan. Het Sigmaplan Demervallei sluit tientallen afgesneden bochten van de Demer opnieuw aan op de rivier. Met dit plan wil de Vlaamse overheid onze regio onder meer beter beschermen tegen overstromingen.