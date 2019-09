Feestelijke opening van nieuwe kleuterschool De Kameleon De nieuwe school werd in minder dan een jaar gebouwd EDLL

02 september 2019

12u08 0 Rotselaar De eerste schooldag in Werchter was er eentje om in te kaderen want de kleutertjes wandelden voor het eerst hun nieuwe klasjes binnen. Het gemeentebestuur van Rotselaar, de directie en leerkrachten openden met ontbijtkoeken en een rode loper feestelijk de nieuwe kleuterschool.

Het was bijzonder schattig om te zien hoe de leerlingen van het zesde leerjaar ieder een kleutertje bij de hand namen en hen begeleidden naar hun nieuwe klasjes. De nieuwe kleuterschool in Werchter werd onder een stralende zon officieel geopend. Terwijl de ouders genoten van een gratis ontbijtkoek en koffie, ontdekte zoon of dochter met plezier het splinternieuw gebouw en natuurlijk ook de bijhorende speelplaats. De nieuwe kleuterschool maakt deel uit van basisschool De Kameleon.

De nieuwe kleuterschool biedt plaats aan zo'n 150 kinderen. Er is dus meer capaciteit dan voordien. “We hebben rekening gehouden met de groei van de school”, aldus schepen van onderwijs Dirk Jacobs. Het nieuwe gebouw is meer dan 1000 vierkante meter groot en bestaat uit zes ruime klaslokalen met telkens een eigen sanitair. Ook een nieuwe eetzaal en een grote speelruimte ontbreekt niet. Elke klas heeft zelfs toegang tot een achtergelegen tuin. “Schoolgebouwen dienen veelzijdig functioneel te zijn om de hedendaagse onderwijsverwachtingen te faciliteren. De nieuwe kleuterschool is een modern en energiezuinig klasgebouw geworden met schakelbare wanden. We zijn dus volledig klaar voor het onderwijs van morgen”, aldus directrice Siegrid Vrijsen (41). Voor de leerkrachten werd er ook een apart lerarenblok gebouwd.

“Gemeente Rotselaar investeerde meer dan 2,6 miljoen euro in dit nieuwbouwproject. We dienden voor dit project ook een subsidiedossier in bij de Vlaamse overheid. Kwalitatief onderwijs is voor het gemeentebestuur van Rotselaar een prioriteit. Goed onderwijs kan het best plaatsvinden in goed uitgeruste schoolgebouwen”, aldus Dirk Jacobs. De nieuwe kleuterschool gaat eveneens plaats bieden aan de buitenschoolse kinderopvang.

In één jaar gebouwd

Opmerkelijk: de nieuwe kleuterschool werd in minder dan een jaar gebouwd. “Op 1 september vorig jaar hebben we de eerste spaden in de grond gezet en in oktober zijn de grondwerken gestart. Het is noemenswaardig hoe dit gebouw zo snel werd gebouwd zonder problemen”, aldus directrice Siegrid.

Zowel voor de ouders, leerlingen en leerkrachten van kleuterschool De Kameleon was het een gezellige, maar vooral goede start van het nieuwe schooljaar.